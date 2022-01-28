Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими яскравими кадрами у своєму Instagram. Зараз сімейство Ям знаходиться в тривалій відпустці за океаном. Вони полетіли відпочивати в США, а вже на місці вирушили в морський круїз.
У новому відео Яма показав, як він зі своєю дружиною і маленьким сином Леоном розважається на пляжі. Танцюрист знімав те, що відбувається на камеру з дрона. Сам Яма був захоплений зйомкою, його син весело бігав на задньому плані, а дружина хореографа безтурботно танцювала на піску.
Яма з сином були в плавках, проте Ліліана одягла на купальник вільну рожеву майку. При цьому коментаторам здалося, що вона приховує кругленький живіт.
"Красунчик", "Владос ви красені", "я одна подумала...що у вас поповнення буде...", "і мені теж животик видно", "вона вагітна, це точно)", - пишуть люди.
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Нагадаємо, дружина Влада Ями засвітила їх величезний лайнер і чоловіка з новою зовнішністю.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма в майці показав своє тренування, вразивши підкачаною фігурою.
Також Politeka писала, що Яма з "Танців з зірками" став в один ряд з Олегом Винником і "холостяком" Макацарією.