Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як веселиться з сім'єю на відпочинку, але інтернет-користувачі звернули увагу на зміни у фігурі його дружини.

Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими яскравими кадрами у своєму Instagram. Зараз сімейство Ям знаходиться в тривалій відпустці за океаном. Вони полетіли відпочивати в США, а вже на місці вирушили в морський круїз.

У новому відео Яма показав, як він зі своєю дружиною і маленьким сином Леоном розважається на пляжі. Танцюрист знімав те, що відбувається на камеру з дрона. Сам Яма був захоплений зйомкою, його син весело бігав на задньому плані, а дружина хореографа безтурботно танцювала на піску.

Яма з сином були в плавках, проте Ліліана одягла на купальник вільну рожеву майку. При цьому коментаторам здалося, що вона приховує кругленький живіт.

"Красунчик", "Владос ви красені", "я одна подумала...що у вас поповнення буде...", "і мені теж животик видно", "вона вагітна, це точно)", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Влада Ями засвітила їх величезний лайнер і чоловіка з новою зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма в майці показав своє тренування, вразивши підкачаною фігурою.

Також Politeka писала, що Яма з "Танців з зірками" став в один ряд з Олегом Винником і "холостяком" Макацарією.