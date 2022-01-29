44-річна Камалія вже кілька тижнів бореться з хворобою і проходить різні медичні процедури в приватній клініці. У своєму мікроблозі в Instagram співачка розповіла, який її стан зараз, а також показала, як виглядає після всіх крапельниць та інгаляцій, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Посилена терапія при двосторонньому запаленні легенів, фронтиті, гаймориті, синуситі. Поки в лікарні", - повідомила Камалія.
Трохи раніше найбагатша співачка України розкрила шанувальникам свій діагноз.
"Боремося з хворобою вже більше двох тижнів. У мене все-таки Флурона. Це коли ковід і грип одночасно. Погані аналізи крові і жорстке дихання", - розповідала вона.
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Як би там не було, при цьому Камалія примудряється викладати свою творчість В TikTok, та ще спілкуватися там з фанатами. Користувачі бажають артистці якнайшвидшого одужання, а деякі відзначили, що вона добре виглядає, незважаючи на хворобу.
"Швидше поправляйтеся, дорога Камаліє!❤️"
"Незважаючи на все це, красуня!! Одужуйте🌹❤️"
"Камаліє, у Вас все буде добре! Вірте!!! І в себе, і в докторів! 🙏"
"Виглядаєте відмінно 👏 якнайшвидшого одужання Вам .❤️"
"Блін, я думала багаті люди не можуть так сильно захворіти. Я думала, ви завжди в хороших авто, де завжди тепло і немає хворих бідних людей, як в метро і автобусі"
"Налаштуйтеся на позитив і одужання. Ви сильна людина, у вас все вийде! Ваша Батьківщина, Чернігівщина, з вами!"
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