В сім'ї Решетників 29 січня справжнє свято - день народження відзначає мама Христини, теща Григорія. На честь цього дівчина зробила зворушливий пост у себе в Instagram, з привітаннями і фотографіями, передає Politeka.net.

Христина розповіла, чому пишається своєю матір'ю:

"У мене така прогресивна мама, стильна, сучасна, яка є прикладом для мене і багатьох!!! Мене захоплює твоя ерудиція, ти стільки всього знаєш і вмієш, ти прочитала незліченну кількість книг, займала керівні посади і керувала великою кількістю людей, ти розумієш у всьому - від політики до динозаврів, а твоє велике серце не знає кордонів - якщо потрібна допомога, ти завжди готова прийти всім на допомогу!".

Окремо дружина Решетника подякувала мамі за любов до своєї сім'ї, чоловіка, зятя і онуків (а їх у неї аж троє), за якими завжди рада доглянути.

Користувачі приєдналися до привітань у коментарях:

"Дві копії👩 👧 😍"

"Вона у вас відмінна! Наші вітання ❤️"

"Вітаю вашу матусю з днем народження! Здоров'я, щастя безмежного, тепла, любові ❤️сімейного благополуччя"

"Маму з днюшкою! Шикарна жінка! Прямо дуже шикарна 😘"

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