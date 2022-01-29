В сім'ї Решетників 29 січня справжнє свято - день народження відзначає мама Христини, теща Григорія. На честь цього дівчина зробила зворушливий пост у себе в Instagram, з привітаннями і фотографіями, передає Politeka.net.
Христина розповіла, чому пишається своєю матір'ю:
"У мене така прогресивна мама, стильна, сучасна, яка є прикладом для мене і багатьох!!! Мене захоплює твоя ерудиція, ти стільки всього знаєш і вмієш, ти прочитала незліченну кількість книг, займала керівні посади і керувала великою кількістю людей, ти розумієш у всьому - від політики до динозаврів, а твоє велике серце не знає кордонів - якщо потрібна допомога, ти завжди готова прийти всім на допомогу!".
Окремо дружина Решетника подякувала мамі за любов до своєї сім'ї, чоловіка, зятя і онуків (а їх у неї аж троє), за якими завжди рада доглянути.
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Користувачі приєдналися до привітань у коментарях:
"Дві копії👩 👧 😍"
"Вона у вас відмінна! Наші вітання ❤️"
"Вітаю вашу матусю з днем народження! Здоров'я, щастя безмежного, тепла, любові ❤️сімейного благополуччя"
"Маму з днюшкою! Шикарна жінка! Прямо дуже шикарна 😘"
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