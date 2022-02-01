Бізнесмен Олексій Тригубенко, який був претендентом на руку та серце героїні першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Ксенії Мішиної, прокоментував своє особисте життя.

Як повідомляє Politeka.net, бізнесмен Олексій Тригубенко, який зазнав невдачі у фіналі реаліті-шоу "Холостячка", де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина, активно спілкується з шанувальниками у соціальній мережі Instagram.

Тригубенка часто запитують про його особисте життя. Цього разу бізнесмен вирішив відповісти на питання, чому він досі сам, адже у нього багато прихильниць.

"Справа не в дівчатах, а в мені. Ну гаразд, у дівчатах також. Поїду, напевне, в Чернівці шукати дружину. У Києві важко зустріти зі схожими цінностями. Якщо там усі хлопці одружені, у мене шансів залишитися холостяком не буде", - пояснив ситуацію Олексій Тригубенко.

Колишній учасник "Холостячки" опублікував відео за кермом.

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