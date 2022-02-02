Відома блогерка, телеведуча і переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова розповіла про життя в інтернаті.

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і переможниця реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, днями красуня вирішила відповісти на питання фанатів, і виклала в сторіс фото і свої відповіді.

Серед іншого у Даші, яка є володаркою розкішною густою шевелюрою, запитали, чи були у неї коли-небудь воші.

На це Ульянова відповіла ствердно і розповіла, як і коли це було. "Було, коли ще в інтернаті навчалася. Пам'ятаю, приходжу додому, знімаю шапку... а в той день у мене дуже свербіла голова. Дивлюся на шапку, а там стрибають по всій шапці. Мама приїхала наступного дня виводити", - розповіла дівчина.

Відзначимо, що раніше Даша розповідала про школу-інтернат, в якій вона навчалася. Власне, це було училище олімпійського резерву, вона займалася художньою гімнастикою і жила там з 11 років.

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