Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка, мандрівниця і кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан поділилася з фанатами, що прихворіла. У своїх Instagram-сторіс дівчина показала кадри, як міряє температуру і трохи розповіла про своє самопочуття.
Так, спочатку Аня виклала кадр з чашкою і розповіла, що зараз у неї багато знайомих хворіють. "Зараз так багато знайомих хворіють. І щось прихворіла", - підписала сторіс дівчина. Також Богдан показала милого котика, який допомагає їй міряти температуру.
Наприкінці Аня виклала знімок з градусником, на якому видно, що температура трохи підвищена. "Є невелика. Лікуємо горло довше", - підписала цю сторіс Богдан.
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Відзначимо, що днями обраниця "Холостяка" Заливако опублікувала кілька сторіс, в яких розповіла про свій весняний настрій і про те, як вже чекає потепління. А тепер ось, прихворіла.
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