Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка, мандрівниця і кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан поділилася з фанатами, що прихворіла. У своїх Instagram-сторіс дівчина показала кадри, як міряє температуру і трохи розповіла про своє самопочуття.

Так, спочатку Аня виклала кадр з чашкою і розповіла, що зараз у неї багато знайомих хворіють. "Зараз так багато знайомих хворіють. І щось прихворіла", - підписала сторіс дівчина. Також Богдан показала милого котика, який допомагає їй міряти температуру.

Наприкінці Аня виклала знімок з градусником, на якому видно, що температура трохи підвищена. "Є невелика. Лікуємо горло довше", - підписала цю сторіс Богдан.

Відзначимо, що днями обраниця "Холостяка" Заливако опублікувала кілька сторіс, в яких розповіла про свій весняний настрій і про те, як вже чекає потепління. А тепер ось, прихворіла.

Нагадаємо, Засмучена переможниця "Холостяка" Анна Богдан повідала про свою біду: "Ніколи такого не було...".

Як повідомляла Politeka, Обраниця "Холостяка" Заливако показала фігуру в купальнику і розкрила секрет стрункості: "Це прекрасний спосіб".

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Анна Богдан в теплій шубі помріяла про весну: "Хочеться...".