Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, Настя Каменських і Потап та інші зірки вразили видом зі своїми половинками.

Як пише Politeka.net, День Святого Валентина вже зовсім близько і українці активно готуються до свята. На сторінці 1 + 1 в Instagram вирішили показати, що означає Любов, зробивши добірку топ-пар українського шоу-бізнесу.

На нових фото були показані Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, Олексій Потапенко (Потап) і Настя Каменських, Юрій Горбунов і Катя Осадча, Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв, Влад і Лілія Ями, Катерина Кухар і Олександр Стоянов, Сніжана і Сергій Бабкіни, Ольга Сумська і Віталій Борисюк.

"Любов-це довіряти один одному, ніколи не відпускати його руку, закохуватися кожен день, готувати сніданок разом, втілювати мрії один одного, танцювати по "вашу" пісню, сміяться над одними жартами, мати спільне хобі", - було написано на кадрах.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Відчувати один одного...", "Це хімія", "говорити спасибо за те, що разом", "Любов-це моменти які хочеться запам'ятати надовго", " розуміти один одного по погляду, довіряти, цінувати кожну мить життя!".

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