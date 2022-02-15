Як пише Politeka.net, Alina Pash - українська співачка, яка перемогла на нацвідборі "Євробачення-2022". Але стало відомо, що артистка нібито відвідувала Крим, перетинаючи кордон не через український кордон. На сторінці організаторів в Instagram з'явилося прояснення ситуацію з документом, який надала Alina Pash.
"Держприкордонслужба не видавала документ про в'їзд до Криму з української території, який Аліна Паш надала Громадському, про це повідомили в ДПСУ журналістам суспільне Новини", - написано було на сторінці.
Alina Pash поки не коментувала ситуацію з документами, а тільки розповіла про Kalush, які посіли друге місце.
"Виступ групи Kalush вважаю гідним, хорошим. І як в принципі всіх учасників нацвідбору, ми всі старалися, ми всі різні, ми підтримували один одного за лаштунками. Але в інтернеті зараз ведеться запекла хейтерська боротьба між фанбазами", - сказав Аліна.
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Зірка також зазначила, що підтримує групу Kalush в тому, що вони вимагають від "Суспільного" інформацію по відношенню до глядацького голосування.
Нагадаємо, скандал з поїздкою Аліни Паш до Криму: організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022" викотили офіційну відповідь
А ще Politeka писала, що Kalush після провалу на Нацвідборі висунув вимоги до організаторів
Також Politeka повідомляла, що Alina Pash на тлі скандалу відповіла, навіщо їздила в Крим і зробила фото на Красній площі