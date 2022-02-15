Організатор Нацвідбір на "Євробачення-2022" отримав відповідь від Держприкордонслужби, відповідаючи на питання, яке навис над учасницею Alina Pash.

Як пише Politeka.net, Alina Pash - українська співачка, яка перемогла на нацвідборі "Євробачення-2022". Але стало відомо, що артистка нібито відвідувала Крим, перетинаючи кордон не через український кордон. На сторінці організаторів в Instagram з'явилося прояснення ситуацію з документом, який надала Alina Pash.

"Держприкордонслужба не видавала документ про в'їзд до Криму з української території, який Аліна Паш надала Громадському, про це повідомили в ДПСУ журналістам суспільне Новини", - написано було на сторінці.

Alina Pash поки не коментувала ситуацію з документами, а тільки розповіла про Kalush, які посіли друге місце.

"Виступ групи Kalush вважаю гідним, хорошим. І як в принципі всіх учасників нацвідбору, ми всі старалися, ми всі різні, ми підтримували один одного за лаштунками. Але в інтернеті зараз ведеться запекла хейтерська боротьба між фанбазами", - сказав Аліна.

Зірка також зазначила, що підтримує групу Kalush в тому, що вони вимагають від "Суспільного" інформацію по відношенню до глядацького голосування.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Треш намічається", " яка жесть, вже й документи підробляють? Що це коїться?!!!", "Додому".

Нагадаємо, скандал з поїздкою Аліни Паш до Криму: організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022" викотили офіційну відповідь

А ще Politeka писала, що Kalush після провалу на Нацвідборі висунув вимоги до організаторів

Також Politeka повідомляла, що Alina Pash на тлі скандалу відповіла, навіщо їздила в Крим і зробила фото на Красній площі



