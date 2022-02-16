Jerry Heil прославилася в Україні після свого хіта "Охорона отмєна", передає Politeka.net. Зараз артистка стає учасницею різних проектів і продовжує записувати нові хіти.

Днями артистка випустила пісню "Пошта" і кліп на неї. Цього разу співачка продемонструвала живий спів зазначеного хіта. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

А в пості Jerry Heil торкнулася важливої теми про День єднання.

"В ДЕНЬ ЄДНОСТІ хочу дещо сказати. По тєлєку знову лунає: «давайте докажемо Європі», «давайте докажемо світу»... мене теж це надихає! Але!... що якщо треба показувати «як ми можемо», не їм, а собі? Що якщо ми нарешті полюбимо один одного? Що якщо саме ця любов, звернена всередину, і зробить так, що говоритимуть про нас добре без зайвих зусиль? ",- задалася питаннями співачка.

Зірка запропонувала почати з дрібниць, банальної ввічливості, і дарувати позитив перехожим.

"Кохайтеся, українці! Не так, як в фільмах! І так, як в фільмах. Як хочете, з ким хочете, так і кохайтеся — але любіть одне одного", - поділилася Jerry Heil.

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