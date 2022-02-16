Лілія Подкопаєва з п'яти років займається гімнастикою і з того часу заробила для України багато нагород, передає Politeka.net. Зараз зірка живе в США, де вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Дубинського, який родом з Києва, але вже багато років проживає в Атланті.
За кордоном спортсменка стала мамою втретє. Зараз гімнастка працює з юними спортсменами в США, але нерідко буває і в Україні.
У новому пості Instagram Лілія Подкопаєва звернулася до українців на честь Дня єднання. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Незалежно від того, де б не знаходилися - ми всі українці, і ми єдині у своєму бажанні жити мирно на своїй землі. Від Донбасу до Карпат - Україна єдина", - повідомила Лілія Подкопаєва.
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Публікація за півгодини зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Лілія, ви - наша гордість! Дякую за підтримку!", "Можна жити в Америці і єднатися)))", " молитви за мир і єдність завжди для України🇺 🇦", "Ми єдині! Донецьк-Київ ❤️", " а ви до нас їдьте!",- написали користувачі Мережі.
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