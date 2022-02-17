Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - популярна українська телеведуча, яка вела Нацвідбір на "Євробачення-2022". За результатами голосування українців і суддів виборола право представляти Україну в Європі Alina Pash. Але через скандал і хейті артистка вирішила зняти свою кандидатуру і відмовилася їхати на "Євробачення-2022", яке пройде в Італії. Махати після зняття артистки висловила українцям накипіле в новому сторіс, яке розмістила в Instagram.

"Найкраще нашому народу дається об'єднання проти когось. Кого можна кирпати на вила масовою агресією і публічно закидати лайном, поки мішень не почне виправдовуватися, або не здасться. Навіть самих винних злочинців в цивілізованому світі судять в суді-це значить, розбираються і детально вивчає всі причинно-наслідкові зв'язки! Ми ж боїмося війни! Але чомусь не боїться того, що самі зжремо один одного швидше", - написала Махати у своєму новому сторі Instagram.

До цього Марія привітала свою дочку Нану, якій виповнилося 18 років і розповіла про тривожні новини:

"Для мене 16.02 завжди було і буде першорядне днем твого народження, моє мишеня!

Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі і твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість і безпринципність…

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