Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - популярна українська телеведуча, яка вела Нацвідбір на "Євробачення-2022". За результатами голосування українців і суддів виборола право представляти Україну в Європі Alina Pash. Але через скандал і хейті артистка вирішила зняти свою кандидатуру і відмовилася їхати на "Євробачення-2022", яке пройде в Італії. Махати після зняття артистки висловила українцям накипіле в новому сторіс, яке розмістила в Instagram.
"Найкраще нашому народу дається об'єднання проти когось. Кого можна кирпати на вила масовою агресією і публічно закидати лайном, поки мішень не почне виправдовуватися, або не здасться. Навіть самих винних злочинців в цивілізованому світі судять в суді-це значить, розбираються і детально вивчає всі причинно-наслідкові зв'язки! Ми ж боїмося війни! Але чомусь не боїться того, що самі зжремо один одного швидше", - написала Махати у своєму новому сторі Instagram.
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Нагадаємо, Машу Єфросиніну підкосила хвороба після скандалу з результатами Нацвідбору
А ще Politeka писала, що Єфросиніна після скандалу на Нацвідборі вразила заявою і кадрами з чоловіком
Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна після скандалу в Нацвідборі на "Євробачення-2022" злягла з температурою