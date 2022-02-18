Як передає Politeka.net, Мадонна є всесвітньо відомою співачкою. Варто відзначити, що наперекір тому, що їй 63 роки, вона виглядає дуже моложавою.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нові фото. На кадрах Мадонну застукали в Вбиральні кімнаті, де вона позувала перед камерою зі спущеними штанами. Також вона показала свій стильний наряд перед дзеркалом. На фото Мадонна постала в чорному костюмі, який доповнила масивними білими місяцеходами.

"Нарешті я зберуся", — підписала фото Мадонна.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Хто ця 17-річна дівчина?", "Як ти виглядаєш приголомшливо", "Мама, я думаю, прийшов час відмовитися від фотошопу", "Хто ця 14-річна? Що ти зробила з Мадонною?", "Ти дійсно королева 👑.. І завжди будеш королевою", "Легенда", "Дам, поділіться, будь ласка, своїм пластичним хірургом! Виглядаєш приголомшливо!", "Мадонна красивий ангел", "Ти занадто стара, Мадонна... видали це", "Ти виглядаєш чудово".

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