Один з фаворитів Злати Огневич у другому сезоні шоу "Холостячка" Максим Тарапата поділився лайфхаками для любителів активного відпочинку.

Як пише Politeka.net, після довгого відпочинку на Шрі-Ланці підприємець вирішив розповісти українцям все, що дізнався про серфінг. Тарапата зізнався, що цей вид дозвілля полюбився йому з першого разу, а під час недавньої подорожі він зміг по-справжньому навчитися стояти на дошці.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram бізнесмен поділився порадами для тих, хто теж хотів би зайнятися серфінгом. Зокрема, він попередив про те, що потрібно бути готовим до труднощів.

"Потрібно бути морально готовим, що доведеться дуже багато гребти...завжди. Довго і нудно...це щось із серії "любиш кататися, люби і саночки возити", але тільки складніше. І далі справа вже за малим!", - написавши Тарапата.

Він розповів, що для того, щоб зловити хвилю, потрібно навчитися вставати на дошку в потрібний момент і в правильну позицію, ловити баланс, а також завжди бути готовим до можливого падіння в океан.

"У будь-якому випадку насолоджуватися і кайфувати!", - порадивши Тарапата.

Він поділився відео, на якому показав, як плаває на дошці і ловить хвилі.

Відзначимо, що після того, як переможець "Холостячки" Андрій Задворний кинувши Злату Огневич, співачка знайшла розраду в компанії Тарапати. Втім, вони уточнюють, що поки їх відносини просто дружні.

Нагадаємо, фіналіст "Холостячки" з Огневич оголосив про важливу подію в особистому житті.

Як повідомляла Politeka, переможець "Холостячки" зняв над Києвом величезний військовий літак.

Також Politeka писала, що улюбленець Огневич з "Холостячки" розповів про те, що робить його щасливим.