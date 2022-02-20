Як передає Politeka.net, MARUV (Анна Корсун) є популярною українською артисткою, яка здобула популярність завдяки своїй участі в Нацвідборі на "Євробачення". Нещодавно співачка оголосила про те, що вагітна.
Так, цього разу вагітна MARUV опублікувала нові сторіз. На кадрах співачка розповіла, що зіткнулася з несподіваною проблемою. Вона показала себе перед дзеркалом в Білій легкій ночнушцi та вказала час, в який прокинулася.
"Good Morning! Так У мене саме Морнінг! Я проспала весь день. Ось що тепер робити? І як потім знову спати вночі?",- задалася питанням Maruv.
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Також, співачка попросила більше їй не давати картоплі з відомого фастфуду.
"Не продавайте мені більше картоплю! Ніколи! Я зараз сиджу і вмираю. Думаю, навіщо я це зробила, навіщо я жерла цю картоплю нещасну. Це капець, не жріть вночі картоплю", - поскаржилася співачка.
Нагадаємо, що нещодавно артистка показала в Мережі, як виглядає батько її майбутньої дитини.
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