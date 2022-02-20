Як пише Politeka.net, Злата Мітчелл є старшою дочкою знаменитої телеведучої Ольги Фреймут. В даний момент Злата навчається в США, куди переїхала заради цього з належною підготовкою. Подробицями свого життя 16-річна дівчина поділився в соцмережі.
Злата Мітчел розповіла, що останнім часом зіткнулася з деякими труднощами.
"Суєтний менталітет, з яким я приїхав сюди, як і раніше дає мені мотивацію і є частиною мене, але багато речей як і раніше заважають мені вільно будувати своє життя тут. Я пройшов через стільки складних емоційних станів за останні 6 місяців, що це схоже на гарячковий сон», - поділилася вона.
Дочка Ольги Фреймут розповіла, що зараз живе в школі-інтернаті, тому їй довелося скорегувати звичний спосіб життя.
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«Для тих з вас, хто не знає: я живу в школі-інтернаті за межами Санта-Барбари, а це означає, що мені довелося повністю відключити все своє "волелюбне" життя, творчі ідеї і спонтанні проекти", - розповіла Злата Мітчел.
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