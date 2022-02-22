Як пише Politeka.net, відповідними кадрами поділився у своїх сторіз Тарапата. Так, підприємець показав, що приїхав на знімальний майданчик. При цьому він не став розкривати, в якому телепроекті бере участь.
"Приїхав я на одну цікаву зйомочку! Поки розповісти не можу, але трохи пізніше, думаю, що-небудь покажу. Буде вогонь", - заінтригував Тарапата.
Він уточнив, що мова йде про проект телеканалу «1+1».
А пізніше з'ясувалося, що в гримерці бізнесмена чекала зустріч зі Златой Огневич, чиє серце Тарапата раніше намагався завоювати на проекті "Холостячка". Коли Макс підходив до артистки, її тільки готували до зйомок. На кадрах Злато постала з новим кольором волосся, тому дізнатися її було складно.
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"Макс, Привіт! Що ти тут робиш?", - збентежено засміялася Огневич, побачивши Тарапату.
"Прийшов тебе підтримати", - відповів бізнесмен.
"Ти мене впізнав?", - тут же поцікавилася співачка, демонструючи свої незвично світле волосся.
"Ну, взагалі не відразу, звичайно, але...", - засміявся у відповідь Тарапата.
Відзначимо, що у фіналі "Холостячки" Огневич вибрати Андрій Задворного. Однак, співачка зізналася, що після їх швидкого розставання вона зблизилася з Тарапатой. При цьому вони стверджують, що поки їх відносини носять дружній характер.
Нагадаємо, улюбленець Огневич з "Холостячки" поділився з українцями лайфхаками після подорожі.
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