Як пише Politeka.net, в Instagram Володимир Дантес написав цілий пост про людей, які виводять його з себе.
"Нова ера "нових веганів". Ті, хто нічого не робив в період з 14-18 років, з 27-30 починають жорстко шукати себе. Ходити до психологів, на курси акторської майстерності, бізнес тренінги і ось це все. І вони стають, як вегани першої хвилі. Пам'ятаєте? Ну ось ці душніли, які в будь-якій незрозумілій ситуації кричать «я Веган»!», - відзначив Дантес.
За його словами, такі люди починають розповідати всім навколо, що вони знайшли себе і кожному пропонують теж піти по їхньому шляху. Артист зазначив, що музику ці люди слухають вельми дивну і змушують всіх навколо слухати таку ж.
"Там же головне, щоб назва групи була з 600 слів і бажано на латині, історія групи / артиста повинна бути схожою на фільм Балабанова, ну і звичайно, ніхто не повинен знати про них крім тебе!",- жорстко зазначив артист, попросивши не дошкуляти оточуючим.
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