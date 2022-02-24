Як пише Politeka.net, Надя Мейхер - відома вітчизняна виконавиця, яка прославилася завдяки групі "ВІА Гра", де була в перших складах колективу. У 2011 році артистка покинула колектив і тепер займається сольною кар'єрою співачки, а також знімається в кіно. Зірку також запрошували в перший сезон "Маски", де Надя сховалася в образі" місяця", але це не завадило детективу Андрію Данилко розкусити співачку. Не забуває Мейхер і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Надя позувала в розкішній сукні, яка ідеально підкреслила фігуру красуні. Зірка стала на підвіконня, вражаючи формами, які нагадують порцелянову статуетку. Як можна зрозуміти, артистка була в сукні власного дизайну. Відомо, що у Мейхер є бренд власного одягу, який вона активно просуває.

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