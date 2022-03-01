Розірвано контракти з артистами, які підтримують агресивну політику Путіна - таке рішення прийняв знаменитий нью-йоркський оперний театр Метрополітен опера.

24 лютого Росія вторглася в Україну, наша країна почала активний опір ворогові, пише Politeka.net. Безліч зірок висловилися на підтримку нашої держави, але є й ті, які виступили за агресивну політику Путіна. Зокрема, його підтримали диригент Валерій Гергієв і співачка Анна Нетребко. З ними були розірвані контракти.

Виступи Анни Нетребко та Юсифа Ейвазова в концертному залі Musikuset Aarhus (Данія) скасовано у зв'язку із загостренням ситуації в Україні та політичними поглядами виконавців.

Також лондонський Ковент-Гарден скасував літні гастролі артистів Великого театру, хоча вистави вже і перебували на фінальній стадії планування.

Європейський менеджмент Felsner Artists розірвав стосунки з диригентом Валерієм Гергієвим. Міланський театр "Ла Скала" попросив засудити військове вторгнення РФ в Україну, в іншому ж випадку скасують його виступи, заплановані з 5 по 13 березня.

"Подивіться, це варто раз побачити! Не буває "мистецтва поза політикою". Буває мистецтво заради життя і справедливості", — пише у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

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