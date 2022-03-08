Як повідомляє Politeka.net, співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, звернувся до українців, розповівши, як змінилося його життя під час війни. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Під час цього пекла, в голові і в розмовах все-одно спливають захисні реакції у вигляді гумору.

Так я виглядаю Зараз на 12й день війни.

Чесно кажучи, до краси своєї почав ставиться по-іншому)

Моя директорка просить мене не старіти, не сивіти, але якось важко це виходить. З нервами, виявляється, приходить лупа.

Але я все-одно вирішив відрощувати волосся. Мені здається, всі обставини склалися.

Іноді хочеться смузі і авокадо тост, ось до 24го лютого ніколи не замовляв це і не хотілося, а зараз прям із задоволенням.

А пам'ятайте як бісили люди в кафешках, які замовляють одну каву і сидять півдня за ноутом. Рідненькі, Як вас і кафе не вистачає.

Смішно, що раніше переживали про ціну на газ, опалення, воду і ось це все.. А зараз мої друзі з Харкова, щоб якось заглушити біль кажуть " немає квартири, немає платіжок»

Дівчата! А у вас там шо з манікюру, брівок, епіляції, косметологів і всі ці речі?.. Лялечки, та Ви завжди прекрасні. Ну буде просто новий тренд)) бруд під нігтями і пишні брови-лайк)

Смішно, коли пишу хлопцям по зйомках.. питаю, А коли там найближчі?) А вони мені " та ща якось все на паузі..А з туром твоїм що?»

І такого багато..тому що ця секунда, посмішки або сміху ... вона так важлива.. Поки одні неймовірні люди захищають країну, інші рятують життя, треті волонтери..поки перед очима цей жах..потрібна в житті кожного з нас..потрібна ця секунда..

Люблю свою Україну! Люблю нашу зухвалість! Люблю нашу свободу!

Слава Україні!

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