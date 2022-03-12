Його фрази вже стали крилатими і діють не гірше заспокійливого.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім з перших днів війни заряджає українців оптимізмом та непохитною вірою в перемогу. Відео, які записує Кім вже розбирають на цитати та порівнюють із заспокійливими препаратами.

Жінки навіть називає Кіма «крашем» (сленг; англ. crush— людина, яка дуже подобається, об'єкт насолоди для душі.).

Зазначимо, що Віталій Кім одружений.

Разом з дружиною Юлією він виховує трьох дітей.

У Віталія Кіма дві дочки — Євгенія та Олександра, а також син Руслан.

Віталій Кім народився 13 березня 1981 в Миколаєві. Його батько — заслужений тренер з баскетболу, був гравцем молодіжної збірної СРСР.

Віталій Кім закінчив Миколаївську гімназію № 2 та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «економіка підприємств».

З 1998 займається підприємницькою діяльністю. Був керуючим партнером клубу Ushuaja, має відношення до будівельного бізнесу.

З 2003 — працював у компанії «Укрпромресурс», що спеціалізується на оціночній та аудиторській діяльності в державному секторі.

Також займав керівні позиції в ряді миколаївських підприємств, що спеціалізуються на міжнародній інвестиційній діяльності.

В 2015—2016 роках Віталій Кім брав участь у організації роботи та керівництва аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики України.

Миколаївську обласну державну адміністрацію Віталій Кім очолив з 25 листопада 2020 року.

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