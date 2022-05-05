Як пише Politeka.net, Христина Соловій є відомою українською співачкою та улюбленицею Святослава Вакарчука. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим і цей раз не став винятком, адже Соловій показала яскравий новий образ, інтригуючи майбутньою прем'єрою.
На кадрах Соловій була в образі, який українці відразу охрестили "Діви Марії".
"Я твоя зброя", - написала Соловій.
Фанати, включаючи Володимира Дантеса, поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Діва Софія", "я бачу", "чекаємо", "новий сингл", "Діва Марія", " ну і навіщо треба було міняти аватарку? Минула була куди краще", "хороша фотка для секти", "Українська богиня".
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