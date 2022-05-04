Відомий український співак Володимир Дантес не так давно розповів про своє розлучення з Надею Дорофєєвою, чим шокував її і своїх шанувальників. Тим не менш, артист залишається особистістю публічною і продовжує розповідати про себе.
Також не обходиться Володимир і без звичних жартів на адресу уряду рф, Патріарха Кирила і незручних випадків з окупантами. З перших днів Дантес засудив вторгнення Росії на наші землі, тому любить підстьобувати російський народ.
Як відомо, нещодавно російський патріарх Кирило вирішив вигородити рф, спростувавши її і так очевидну участь у повномасштабній війні, яку вона розв'язала в Україні 24 лютого цього року. Він заявив, що Росія ні на кого не нападала за всю свою історію. При цьому додав, що вони лише "захищають свої кордони".
"Забув додати: ось тє хрест", - саркастично прокоментував Володимир Дантес.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Звозять в морг Горлівки: десятки окупантів не змогли вижити в Запорізькій області, нові дані
Думала, що зможе забрати частину територій: названо країну, яка знала, що Путін нападе
Автобус з пасажирами врізався в бензовоз на українській трасі: багато загиблих
Попри наполягання рф: в розвідці повідомили, хто відмовив Путіну воювати в Україні
Також ми писали, Юрій Горбунов показав чергові наслідки "русского мира і визволення". Зруйновані міста, життя мирних громадян, пошкоджені дороги і втрачені долі. Напрошується одне питання і телеведучий його задає чесно:
"За що? #украинапобедит🇺 🇦# россіятеррорист # иавместе " - пише Горбунов.
У мережі підтримали: "ставлю це питання постійно, за що нам це? За що мої батьки залишилися без дому? Чому я з маленькими дітьми тікала з рідного Херсона; це пухлина нашого українського народу. Мова; перемоги нам і мирного неба💙 💛 спасибі ЗСУ🙏"
Ми писали, Полякова не стала церемонитися зі співачкою Оксаною Білозір після її погроз.
Також повідомлялося, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.
Крім того Politeka.net писала, що юна фаворитка Олега Винника розповіла про свою сумну втрату.