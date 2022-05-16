На новому фото зірки позували, стоячи поруч один з одним. Співак м'яко обіймав артистку за талію.

Як повідомляє Politeka.net, епатажний MELOVIN (Костянтин Бочаров - прим.ред.) з'явився на одному із заходів з Діаною Горбяк, відомою як Sowa. Спільне фото з дівчиною він опублікував у своєму Сторіз на сторінці Instagram.

На новому фото зірки позували, стоячи поруч один з одним. Співак м'яко обіймав артистку за талію. Варто відзначити, що MELOVIN саме з Sowa представив першу дуетну пісню. Їх трек вийшов українською мовою і отримав назву "Таємний знак", чим здивував усіх.

Вбрання українського співака складалося з чорного лонгсливу, піджака простого крою та прямих штанів. Образ MELOVIN доповнив черевиками на високій платформі білого кольору. Весь ансамбль був об'єднаний чорним кольором, який додав елегантності і містичності співакові.

Тим часом, Sowa одягалася в чорний топ з глибоким декольте і білі штани палаццо, а піджак трохи приспустила з плечей. Укладання з ефектом мокрого волосся і макіяж з акцентом на очі додали луку Діани ще більше привабливості та розкішності.

Нагадаємо, що MELOVIN не стримався після слів Могилевської про українську мову.

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