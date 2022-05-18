Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повністю припинив свою творчу діяльність в Росії і навіть записався до лав ЗСУ, порадував шанувальників новою піснею.

У своєму Instagram Макс опублікував фрагмент пісні і своє фото, на якому він закутався в український прапор. Схоже прем'єра композиції, присвяченої Україні та українцям відбудеться 29 травня. А поки по фрагменту треку можна почути пронизливі рядки про повернення додому.

У підписі до публікації Барських написав: "Війна розкидала українців по всьому світу, і ми говоримо йому "дякую" за турботу і теплі обійми. Це неможливо переоцінити. Ми завжди будемо вдячні людям і містам, які прихистили наших жінок і дітей, за доброту і чуйність. Але я впевнений, що щоночі перед сном українці мріють про повернення в свої будинки, незважаючи на те, що вціліли вони або стоять в руїнах. Про будинок, своїх коханих і дітей в найскладніші моменти мріють і наші захисники. Вони воюють за мир на своїй землі, знаючи, що їх чекають з обіймами, сповнені любові".

Користувачі тут же почали коментувати публікацію артиста: "У саме серце", "Як же гарно ви співаєте українською!", "Неймовірно!", "Яка чудова пісня", "Спасибі за вашу творчість і вибір на користь України – це безцінно".

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