Як пише Politeka.net, Даніель Салем - відомий український ведучий. Зірка записав звернення до співачка Даші Астаф'євої, яка стала ведучою "Зіркового шляху". Відео опубліковано було на сторінці програми в Instagram.

"Даша Астаф'єва, передаю тобі привіт, я зараз працюю в місті Миколаїв. І хочу тобі сказати, не тільки ти вмієш чистити картоплю. І я теж", - сказав Салем у своєму відео.

"Ведучий Даніель Салем передав привіт співведучій Даші Астаф'євій

Нещодавно Даша стала новою ведучою "Зіркового шляху". Після перемоги вони з Даніель обов'язково зустрінуться в красивій студії і розкажуть цікаві Зіркові новини. Втім, зараз кожен змінив професію, щоб допомагати українцям.

Так, Даша готує для ЗСУ, а Даніель захищає країну... і не тільки", - написано було в публікації.

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