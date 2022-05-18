Це свято відзначають щороку в третій четвер травня, цього року він випадає на 19 травня.

На своїй сторінці в Instagram 26-річна зірка розмістила колоритне фото зі своєю мамою та бабусею. Всі вбралися у вишиванки, доповнивши образи віночками та коралями. Нова пісня Аліни називається "Кохала".

"До Дня Вишиванки готуємо вам зараз сюрприз ❤️ щоб всі ми зараз були сильні духом💪🏽 і хоч трішки частіше посміхалися", — звернулася Аліна до українців.

Шанувальники в коментарях дуже зраділи такій новини та з нетерпінням чекають на прем'єру:

"Урааа! Нарешті🥺❤️ми дуже сумували за тобою, Алін";

"Нарядні дівчата";

"клас! дуже чекали на ваше повернення!❤️";

"Урааа, чекаємо з нетерпінням! З наступаючим днем вишиванки Вас".

В сторіс артистка також розмістила анонс нового хіта:

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