Це свято відзначають щороку в третій четвер травня, цього року він випадає на 19 травня.
На своїй сторінці в Instagram 26-річна зірка розмістила колоритне фото зі своєю мамою та бабусею. Всі вбралися у вишиванки, доповнивши образи віночками та коралями. Нова пісня Аліни називається "Кохала".
"До Дня Вишиванки готуємо вам зараз сюрприз ❤️ щоб всі ми зараз були сильні духом💪🏽 і хоч трішки частіше посміхалися", — звернулася Аліна до українців.
Шанувальники в коментарях дуже зраділи такій новини та з нетерпінням чекають на прем'єру:
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"Урааа! Нарешті🥺❤️ми дуже сумували за тобою, Алін";
"Нарядні дівчата";
"клас! дуже чекали на ваше повернення!❤️";
"Урааа, чекаємо з нетерпінням! З наступаючим днем вишиванки Вас".
В сторіс артистка також розмістила анонс нового хіта:
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