Григорій і Христина Решетники їздять по Європі останній тиждень, але є речі, до яких важко звикнути.

Як повідомляє Politeka.net, 12 травня сім'я Христини та Григорія Решетників поїхали в Польщу. Причиною виїзду з України популярного телеведучого полягає в проведенні благодійного концерту. Поки Григорій зайнятий, його дружина з синами гуляють по вуличках європейського міста.

Як зізналася Христина Решетник, у своїх сторіз в Instagram, їздити кудись з трьома дітьми той ще квест.

"Мені постійно здається, що нам постійно співчувають або дивуються, як же ми з ними справляємося", - зазначила дружина Григорія Решетника і показала на кадрах старшого і молодшого сина.

Крім того Христина Решетник зізналася, що не може звикнути до того спокою, який панує на вулицях Польщі.

"Скільки ми їздимо по Європі останній тиждень. Але ніяк не можу звикнути до того, що життя тут вирує і люди живуть в спокої. Чому у нас не так? За що українці заслужили інше життя?", - поскаржилася молода жінка.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, батько трьох дітей і ведучий "Холостячки" Решетник натякнув, що не збирається зупинятися.

Також Politeka писала, що Решетник відповів, як і чому виїхав з України під час війни.