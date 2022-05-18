Як повідомляє Politeka.net, українська актриса Дар'я Петрожицька, яка прославилася завдяки ролі Лізи в комедійному телесеріалі "Папік", поділилася в програмі "Зірковий шлях", що змушена була покинути свій будинок в Україні. Зараз вона живе у свого хлопця в Німеччині.

"Ми з сестрою поїхали в Гамбург, адже тут живе мій хлопець. У нього тут квартира, і мій хлопець хотів, щоб я була в безпеці і приїхала", - зізналася Дар'я Петрожицька.

Актриса розповіла, що вже оформила статус біженки, але ніяк не може звикнути до вимушеного життя за кордоном. Каже - мова дається їй дуже важко, до того ж постійно крає серце думка про Україну і мирне життя.

Тож Дар'я Петрожицька намагається бути корисною, перебуваючи далеко від Батьківщини. Вона активно ходить на мітинги на підтримку України і постійно спілкується з вимушеними переселенцями.

"Всі люди, яких я тут зустрічаю, плачуть і кажуть, що хочуть додому. Я ж прошу всіх не поспішати, хоча розумію, як всім важко. Я так сумую за життям там!", - додала актриса.

Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька вразила новою зовнішністю для серіалу "Дикі".

Як писала Politeka, Петрожицька, потрапивши в халепу на пробах у "Квартал 95", опинилася в "Папіку" і "Сватах".

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