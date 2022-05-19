Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Катя Осадча не упустила нагоди зробити ефектні фото в День вишиванки і з'явилася в розкішній сукні. Фото в національному вбранні знаменитість поділилася у своєму Instagram.
Катя Осадча позувала на тлі мальовничого чагарнику в розкішній вишитій сукні жовтого кольору і з об'ємними рукавами. Вишивка виконана нитками блакитного відтінку. Вишиті квіти - фіалки прикрашали рукава, спідницю і верх сукні. Поясок підкреслював тонку талію Каті Осадчої.
Зірка зібрала волосся в акуратний пучок ззаду, але не стала використовувати макіяж, а показала свою природну красу.
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Шанувальники порівняли ведучу з птахом з оздобленими крилами – світлою, прекрасною і ніжною одночасно. Відома телеведуча Леся Нікітюк також оцінила наряд і залишила смайлик в коментарях.
"Справжня україночка", "Немов жар-птиця, тільки з оздобленими крилами", "Вишиванка-супер! Чудово!", "Чарівна і неперевершена Катеринка", - писали користувачі Мережі в коментарях.
Нагадаємо, що Осадча помітно змінилася заради виходу в ефір.
Як повідомляла Politeka, Катя Осадча здивувала виглядом без косметики, несподіваний кадр.
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