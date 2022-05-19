Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - успішна українська танцівниця, яка перемогла на проекті "Танці з зірками". Зірка нещодавно повернулася в Україну з дітьми, щоб возз'єднати сім'ю. А на нових сторіс в Instagram Ілона вирішила відповісти на питання фанатів.
"Як ви і діти реагуєте на сирени? Відвикла, боюся повертатися до стресу", - написала фанатка в питанні.
"Чесно кажучи, сирени чутно поодинці, але я на ніч закриваю вікна, і у нас не чути нічого. Діти сплять спокійно, щасливо і тихо", - зазначила Ілона у своїй відповіді.
А до цього Ілона показала, як у неї прийшло кілька повідомлень про повітряну тривогу.
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"Тихої нам всім ночі", - написала Ілона в публікації.
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