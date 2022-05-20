Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва завжди вміла привернути увагу не тільки своїми зухвалими образами, але і вельми запам'ятовуються стилями, з якими вона експериментувала на безлічі кадрів. Даша часто раніше влаштовувала провокативні фотосесії.

Так, цього разу Даша вирішила згадати про те, як до вторгнення рв на наші землі любила зніматися в образах фатальної Діви і балувати шанувальників вельми зухвалими нарядами. Після цього Даша показала, якою вона стала зараз - в простому образі і в патріотичній футболці з емоційним посилом:»російський військовий корабель, йди...".

Зазначимо, вже майже три місяці як артистка волонтерить, допомагає військовим, притулкам і готує їжу для українських захисників.

Відомо, що зараз співачка зайнялася волонтерством і їй ледь вистачає часу на звичні заняття спортом. Але кілька годин їй вдалося викроїти і Даша показавши кадри зі спортивного залу.

В зал Даша Астаф'єва приміряла спокусливу форму, яка відмінно підкреслила струнке тіло: облягаючі легінси, а також топ з рукавами. Волосся вона зібрала в пучок, щоб ніщо не заважало і не відволікало. Виглядала зірка при цьому просто розкішно.

Нагадаємо, що Астаф'єва стала роздавати гроші дідусям на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва різко обложила людей, які викинули маленьку собачку напризволяще.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.