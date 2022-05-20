Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько - успішна українська співачка і суддя"Співають всі". Приходько також брала участь на" Євробаченні", де заспівала пісню"Мамо". Зірка в коментарі "Зірковому шляху" вирішила прокоментувати суддівство української делегації. Шматочок діалогу був опублікований на сторінці ЗШ в Instagram.

"Ну ви повинні були зрозуміти, ну що не можна було Польщу ображати. Я перепрошую, вам що? Не сподобався поляк? Ну у мене б рука не піднялася. Я не хочу бути в цих рядах і нападати на Федишин, але яке вона має відношення до "Євробачення", хто її туди посадив?",- сказала Приходько.

"Анастасія Приходько:" журі обісралося!»

Співачка розкритикувала українське журі, яке оцінює "Євробачення-2022". Чому Настя шокована балами для Польщі? Чи повинен конкурс бути поза політикою? Чому сумнівається, що наступного року він пройде саме в Україні?",- написали на сторінці "Зірковий шлях".

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