Як пише Politeka.net, Злата Огневич вирішила похвалитися популярними образами, які вирішила оновити останнім часом. Артистка почала активніше вести Instagram, тому також представила кілька різних стилів.

Цього разу артистка вирішила показати відразу два модних вбрання в протилежному стилі і вирішила похвалитися перетворенням. Раніше Огневич намагалася уникати подібних тем і не показувала свої наряди.

Цього разу артистка дозволила собі розслабитися і побалувала себе обновками. Не так давно Огневич також заявила, що знову повертається в зал займатися.

"А цей жакет взагалі ван-лов. Трикотаж дуже актуальний в цьому сезоні " - говорить Огневич.

Також артистка продовжує розповідати про це і показує на своїх концертах закордоном плакати "Врятуйте Маріуполь, Врятуйте Азовсталь".

"Мільйони українців! Я звертаюся до вас 🇺 🇦 ❤ ️ подп підпишіть петицію щодо екстракції військових з території Азовсталь 💔 наші герої і наша відповідальність! Кричимо і просимо про допомогу ВЕСЬ світ!"- знову закликала Огневич врятувати наших українських захисників.

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