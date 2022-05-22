Як пише Politeka.net, Олександр Топольський - успішний американський бізнесмен родом зі Львова. Підприємець вирішив випробувати долю і спробувати знайти любов на проекті "Холостяк". Відомо, що Олександр зробив свій вибір і вручив кільце, але ім'я донині ніхто не розкрив обраниці. А на нових сторіс в Instagram Топольський показав, хто його радує вранці.
"Ранкова чистка обличчя", - написав Топольський, показуючи, як його облизує собака.
"Сусід мій, сусідка. Таке диво прив'язане було саме по собі. Всі тебе кинули", - сказав Топольський.
Варто відзначити, що Олександр Топольський, як і інші зірки українського шоу-бізу, підтримує українців у боротьбі за незалежність. Знаменитість також підтримує Україну інформаційно, висвітлюючи війну у своєму блозі.
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