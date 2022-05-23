Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - успішний український артист, який з перших днів почав підтримувати Україну проти вторгнення Росії. Причому співак не приховує своєї відрази до путінської агресії і поведінки Лаврова.

Днями глава МЗС рф Лавров пафосно заявив по темі України, ніби вона нічого не варта і взагалі ціла країна вільного народу для" великої " Росії - витратний матеріал.

"Україна нікому не потрібна. Україна - це витратний матеріал", - вимовляє Лавр на уривку відео.

"Витратний матеріал у тебе в трусах, убл@док. Більше 20 000 твоїх солдатів-Ось твій витратний матеріал,про які ви вважаєте непотрібним говорити!! Весь світ зараз з Україною, МР@зь!» - висловитися Бабкін.

У мережі підтримали його: "звідки він ці слова выпердел?((( ✊ 💛 💙 ; Злочинець! Будеш відповідати незабаром. За всіма законами військового трибуналу, нацист проклятий. 💙 💛 🤜 ; Як язик повертається так говорить взагалі? Я не можу перестати дивуватися людській жорстокості; ось тупа гидота 😡 він зі своїм говностаном найближчим часом стане "витратним матеріалом"; як таке можна говорити про іншу країну? взагалі відбиті?».

За цією абсурдною заявою російського політика слідує велика добірка кадрів, на яких люди з усього світу всіляко демонструють повагу і підтримку України.

"Мерзотна тварюка, як можна було таке ляпати про велику країну? Правда завжди перемагає! Україна насамперед! Слава ВСУ!",- також відреагувала на слова Лаврова Булітко.

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