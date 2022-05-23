Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала, що сталося з її руками, показавши фото в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка, колишня солістка групи "НеАнгели". Зірка 15 років співала разом з Вікторією Смеюхою, але зараз зайнята сольною кар'єрою. Зараз Слава знаходиться в Нідерландах, недалеко від Гааги, разом з дітьми. Не забуває Слава і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Слава показала, що у неї сталося з її руками. На фото можна побачити пальці без манікюру.

"У кого так?",- написала Слава.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Практично у всіх українок в Німеччині"," у мене, тільки брюлик поменше", " у більшості. Тепер ми за природність", "було тиждень тому ще й гірше", "у всіх так, купила звичайний лак перший раз за 10 років".

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