Популярний український виконавець Melovin, який нещодавно прокоментував скандальні висловлювання співачки Ірини Федишин про ЛГБТ-спільноту, показав кадри із закордонного концерту. Судячи з відео, виступи пройшли дуже тепло і драйвово.
Як видно, на сцену в епатажному образі – зверху його наряд виглядає, як класичний костюм з білою сорочкою, чорним піджаком і метеликом, проте на ногах видно темні колготки і білі шорти, а завершує весь цей образ незвичайне взуття на високих підборах.
У підписі до відео Melovin написав: "Відбулися два благодійні концерти в Німеччині в прекрасних містах Лейпциг і Шпітцінгзее. Всі зібрані кошти з виступів підуть на потреби ЗСУ. Дякую за теплу зустріч, навіть на далекій відстані від рідної України. Ви неймовірні!".
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Зачаровані шанувальники тут же почали коментувати нове відео артиста: "Цей концерт якийсь дивовижний сон. А таємний знак в поєднанні з цією атмосферою – це взагалі das ist fantastisch", "Спасибі за цей дивовижний досвід. Я ніколи не забуду цього, поки я живий!", "Неймовірний ти. А ми тебе просто любимо", "Ти просто неймовірний, як і твої виступи", "Спасибі тобі", "Прекрасне місце... Прекрасний ти... Неймовірне поєднання".
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