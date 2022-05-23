Артист запалив на закордонних концертах далеко від дому, але вийшов на сцену з українським прапором.

Популярний український виконавець Melovin, який нещодавно прокоментував скандальні висловлювання співачки Ірини Федишин про ЛГБТ-спільноту, показав кадри із закордонного концерту. Судячи з відео, виступи пройшли дуже тепло і драйвово.

Як видно, на сцену в епатажному образі – зверху його наряд виглядає, як класичний костюм з білою сорочкою, чорним піджаком і метеликом, проте на ногах видно темні колготки і білі шорти, а завершує весь цей образ незвичайне взуття на високих підборах.

У підписі до відео Melovin написав: "Відбулися два благодійні концерти в Німеччині в прекрасних містах Лейпциг і Шпітцінгзее. Всі зібрані кошти з виступів підуть на потреби ЗСУ. Дякую за теплу зустріч, навіть на далекій відстані від рідної України. Ви неймовірні!".

Зачаровані шанувальники тут же почали коментувати нове відео артиста: "Цей концерт якийсь дивовижний сон. А таємний знак в поєднанні з цією атмосферою – це взагалі das ist fantastisch", "Спасибі за цей дивовижний досвід. Я ніколи не забуду цього, поки я живий!", "Неймовірний ти. А ми тебе просто любимо", "Ти просто неймовірний, як і твої виступи", "Спасибі тобі", "Прекрасне місце... Прекрасний ти... Неймовірне поєднання".

Нагадаємо, "З ним нічого не страшно": Могилевська зізналася, що поруч з нею є надійне чоловіче плече.

Як повідомляла Politeka, Дружина Остапчука поскаржилася на безсонну ніч: "Набридло це жахливо...".

Також Politeka писала, що Понад 4,5 мільйонів гривень: "Холостячка" Огневич вразила кадрами зі свого виступу для допомоги ЗСУ.