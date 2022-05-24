Популярна українська хореограф, багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня похвалилася, що побувала в салоні краси і знову відчула себе жінкою.

На нових фото Ілона показала, що побувала в салоні і зробила новий манікюр. Її нігті виконані в стриманому нюдовом відтінку, при цьому по одному пальчику прикрашені українським гербом. На знімках хореограф виглядає дуже ошатною і щасливою. Гвоздьова зізналася, що, коли була за кордоном не наважувалася відвідувати там салони краси.

"Сьогодні знову відчула себе жінкою! Сьогодні так сильно цінуєш прості речі, прості буденні моменти і справи! Сьогодні чоловік запитав мене: "Чому це я сьогодні так красиво одяглася і причепурилася?". На що я відповіла: "Бог його знає, що станеться через хвилину, годину, хочу бути красивою". Перебуваючи кілька місяців за кордоном, я так і не зважилася віддати свої руки тим майстрам і чекала повернення в свої улюблені салони! Наші дівчата самі професійні і талановиті, і це чиста правда. Спасибі, що знову відкрилися, що намагаєтеся працювати в такий складний час, надаєте робочі місця і робити нас, жінок, трохи щасливішими", - написала Гвоздьова в підписі до публікації.

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