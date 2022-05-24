Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - успішний український телеведучий. Зірка активно веде блог в Instagram, де зараз підтримує українців і освітлює війну. А цього разу Юрій вирішив згадати про 24 лютого, перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

"Рівно три місяці жахливої, підступної, жорстокої війни! Досі не можу звикнути, що це сталося! Досі не можу дітям пояснити чому змінилося наше життя і за що це нам! Згадую перший день війни, коли за вікном прилетіли перші ракети, а телефон о 5 ранку вже був переповнений повідомленнями-почалася війна! Нас бомблять! Думалося що це через кілька днів скінчиться! Можливо, через тиждень! Сьогодні ми не загадуємо, коли закінчиться війна. Але ми точно знаємо, що перемога буде за нами! Ніякого сумніву! Ціна тільки на жаль, дуже висока! Але досі є якесь дивне відчуття, коли прокинувшись вранці береш в руки телефон. Які у вас перші думки вранці?",- написав Юрій.

Фанати, включаючи Потапа і Надю Мейхер, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Перемога за нами", " перша думка: Путін здох, а я сплю і не знаю! Війна закінчилася", "Сильно для України благослови бог".

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