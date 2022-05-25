Відомий хореограф поділився ностальгійним кадром, на якому показав, що робив чотири роки тому в цей самий день.

Популярний український хореограф, ведучий і шоумен Влад Яма, який також є багаторічним суддею шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Останнім часом артист багато публікує фото, як ніби "з минулого життя", тобто довоєнних.

Так, цього разу Влад поділився кадром, який був зроблений в цей же день, 25 травня, тільки чотири роки тому – в 2018-му. Як виявилося, в той час хореограф був зірковим тренером шоу "Ліга сміху", і в цей день він проводив веселий вечір разом із зірковими колегами на черговій грі.

На фотографії, яку опублікував в сторіс Яма, його можна побачити в колі колег-друзів з шоу-бізнесу. Поруч з ним стоять гуморист Євген Кошовий, актор Станіслав Боклан і дві красуні-співачки – Оля Полякова і Надя Дорофєєва. Всі вони виглядають щасливими і безтурботними.

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