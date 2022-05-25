Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, що побачив у Бородянці, поділившись у пості.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Ектор опублікував фотографію з Бородянки.

"Цей пост буде короткий…

адже все зрозуміло без слів по фотографії

Бородянка. Я побачив чотири будинки, які зруйновані на половину. Буквально обвалена половина панельного будинку через одну ракету

це десятки квартир, сімей, дітей, мам

страшно уявити, скільки жертв.

І це тільки одна Бородянка

А скільки таких міст в Україні", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Я так далеко від України... але всім серцем з вами!", "Ми побудуємо краще, але скільки людей загинуло", "намагаюся жити як і раніше і розумію що реальність страшна. Як вже не буде. Ми стали іншими! Сильніше! І чекаю День Перемоги, щоб стати щасливішим!".

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