Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Ектор опублікував фотографію з Бородянки.
"Цей пост буде короткий…
адже все зрозуміло без слів по фотографії
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Бородянка. Я побачив чотири будинки, які зруйновані на половину. Буквально обвалена половина панельного будинку через одну ракету
це десятки квартир, сімей, дітей, мам
страшно уявити, скільки жертв.
І це тільки одна Бородянка
А скільки таких міст в Україні", - написав Ектор.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Я так далеко від України... але всім серцем з вами!", "Ми побудуємо краще, але скільки людей загинуло", "намагаюся жити як і раніше і розумію що реальність страшна. Як вже не буде. Ми стали іншими! Сильніше! І чекаю День Перемоги, щоб стати щасливішим!".
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