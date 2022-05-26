Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров - відомий український телеведучий і тревел-блогер. Зірка прославився завдяки шоу" Світ навиворіт", а зараз активно висвітлює війну в Україні, підтримуючи українців у боротьбі за незалежність. Але після першого травня Дмитро пропав із соціальних мереж і довго нічого не публікував. А сьогодні, 26 травня, Комаров знову вирішив написати новий пост, поділившись в Instagram.

"Тебе не було давно в соцмережах", - це питання, скажу м'яко, мене задовбав. Помер, вбили, і так далі. Увага: тому що "довго" не було в соцмережах)) а що таке довго? А як часто я повинен писати? І чи повинен взагалі? Хто це визначає? Я не збирався писати цей пост, але по дорозі на зустріч знову запитали, чи живий, тому що «немає в соцмережах». Якщо хтось переживає - я зобов'язаний повідомити: ось сьогоднішня фотка. Працювати. Сьогодні в піджаку. Вчора в камуфляжі. А завтра буде завтра", - написав Комаров.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Супер", " позиція розсудливої людини. Повага Вам, Дмитро", " Сил і терпіння Вам!!! І Україні!!!", "Один з кращих телеведучих у світі! Бережіть себе".

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