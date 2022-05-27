Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український ведучий, зірка проектів" Холостяк "і"Холостячка". Всі фанати проектів чекали чергового сезону з бізнесменом Олександром Топольським, який вже встиг зробити свій головний вибір і вручити кільце. Але сезон так і не вийшов на телеекрани, адже росіяни напали на Україну. І дружина Григорія Решетника Христина вирішила відповісти на питання, яке поставив один з фанатів.
"Добрий день! Коли буде шоу"Холостяк". Спасибі", - написала людина в сторіс Христині.
"Ви питаєте мене, коли буде шоу "Холостяк". Ну я на правах дружини ведучого цього шоу ексклюзивно зараз запитаю, коли ж все таки буде шоу "Холостяк", - сказала Христина і показала свого чоловіка.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Ми відстаємо": ситуація на фронті вкрай важка, експерт розкрив подробиці
З втратами відійшов: у Генштабі повідомили, де ворог отримав по зубах, а де готується новий наступ
"Краще б ти не приїжджав": заплакана Матвієнко розповіла про першу зустріч з Мірзояном за час війни
"За "мир" і переговори": у Європі сформувався пропутінський блок для тиску на Україну
"Легендарне шоу продовжиться вже цієї осені відразу після перемоги", - сказав Григорій.
Нагадаємо, Решетник показав красуню-дружину, яку повернув додому, фото
А ще Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника поділилася одкровенням, повернувшись до Києва
Також Politeka повідомляла, що Решетник на все горло заспівав "Червону калину" посеред Карпат, відео