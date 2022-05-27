Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український ведучий, зірка проектів" Холостяк "і"Холостячка". Всі фанати проектів чекали чергового сезону з бізнесменом Олександром Топольським, який вже встиг зробити свій головний вибір і вручити кільце. Але сезон так і не вийшов на телеекрани, адже росіяни напали на Україну. І дружина Григорія Решетника Христина вирішила відповісти на питання, яке поставив один з фанатів.

"Добрий день! Коли буде шоу"Холостяк". Спасибі", - написала людина в сторіс Христині.

"Ви питаєте мене, коли буде шоу "Холостяк". Ну я на правах дружини ведучого цього шоу ексклюзивно зараз запитаю, коли ж все таки буде шоу "Холостяк", - сказала Христина і показала свого чоловіка.

"Легендарне шоу продовжиться вже цієї осені відразу після перемоги", - сказав Григорій.

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