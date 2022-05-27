Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, колишня учасниця шоу "Холостячка" Злата Огневич не змогла знайти свою любов на шоу. Безліч шанувальників запевняли Злату, що її вибір був провальним і це розбило їй серце - переможець проекту кинув її без пояснення причин відразу через місяць на порозі її ж квартири.
А на шоу Андрій Задворний навіть влаштував скандал, відмовившись щось мирно обговорювати І пішов із залу посеред ефіру. Сам чоловік зміг пропіаритися на шоу і тепер активно веде свій блог.
Більш того, він публічно висміяв сльози Злати, коли дівчина розповіла про свої переживання. А нещодавно артистка заявила, що сумує за проектом, любить переглядати різні сезони і для неї Одеса стала асоціюватися з даними шоу.
"Сьогодні приїхала в Одесу. У мене тепер це місто асоціюється виключно з "Холостячка" " - каже Злата .
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Раніше співачка зізналася, що привезла з військовими гуманітарку в Бородянський район Київської області і побачила руйнування, які залишили після себе рашисти.
Вулиці колись квітучого населеного пункту були зруйновані, спалені будинки і багато знищеної інфраструктури. На кадрах, показаних Златой Огневич, видно зруйновані і обстріляні будинки цивільних жителів, які нещадно знищували Російські вбивці.
Нагадаємо, що Злата Огневич вразила новим образом на прогулянці.
Як повідомляла Politeka, Злата Огневич у вузьких лосинах вразила шпагатом на висоті, фото.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич вразила кадрами зі свого виступу для допомоги ЗСУ.