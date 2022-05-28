Фіналістка " Холостяка "з Михайлом Заливако Юлія" Зайка " Бельченко розповіла про своє особисте життя.

Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Красуня дійшла до фіналу проекту, але в кінці головний герой вибрав іншу дівчину - Анну Богдан, з якою разом донині. Але Юлія завдяки участі в шоу стала досить популярною блогеркою і тепер за нею стежать сотні тисяч українців. На нових сторіс Бельченко вирішила поговорити з фанатами.

"Питання", - запропонувала ставити запитання фанам Юлія.

"Юля, ти молодець))) люблю стежити за тобою. Розкажи про особисте життя?",- запитав один з численних фанатів.

"Я вам дуже вдячна, насправді. Що стосується особистого життя, то з чоловіками я не спілкуюся, на побачення не ходжу. Але як каже мій психолог, зараз віддаю борг сама собі. Весь час приділяю собі, своїй роботі, своїм проектам", - сказала Юлія у своєму сторіс.

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