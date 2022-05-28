Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар і зірка"Майстер Шеф". Також знаменитість веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Володимир опублікував фото на тлі розбомбленої будівлі і записав звернення англійською мовою.

"Я хочу звернутися до всіх моїх іноземних друзів. Якщо ви коли-небудь побачите людей з російськими прапорами або з червоними прапорами СРСР або з чорно-помаранчевими смугами, знайте, що ви стикалися з русистами. Це новий тип фашистів, націоналістів і взагалі демонічних фанатиків нової свастики, вбивств і тортур. Будь ласка, пам'ятайте гарненько, що вони будуть брехати вам в очі, називаючи чорне білим, війну-звільненням, а вбивства - християнством. Ці люди підтримують країну, що володіє ядерною зброєю, і яка напала на сусідню країну в 3,5 рази менше. Маленька країна, яка віддала своє важке озброєння на користь тієї самої країни, яка зараз на неї напала.

Чи згодні ви з тим, що більша і багата країна в 2022 році може відібрати території у слабшого і дрібного сусіда, вбити корінне населення цієї країни і переписати історію через своє збочене геббелівський світогляд? Ви бачили, які звірства ці "воїни" творили проти мирних жителів? Деякі люди, яких я знаю особисто, і деякі мої колеги потрапили до в'язниці і вижили завдяки щасливому випадку", - написав Володимир.

Фанати, включаючи Санту Дімопулос, Ольгу Мартиновську і Ектора Хіменес-Браво, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Які сильні слова", "краще і не скажеш", "спасибі за пост, Володимир".

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