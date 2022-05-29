Популярна українська балерина і багаторічна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася щемливими кадрами з Києва, який цієї неділі, 29 травня, відзначає своє свято.

У ролику Катя зібрала найкрасивіші кадри міста, а також показала себе в ньому. Так, тут балерину можна побачити на сцені, на прогулянках, на власному весіллі, з дітьми, з друзями, на зйомках та інші яскраві моменти, пов'язані з життям у столиці.

У підписі до публікації Кухар розповіла про те, яким любить свій Київ. "Київ-це вдома. З твоїм днем, місто мого серця, мого життя, моєї сили! Місто особливих людей. Місто безперервного руху вперед. Місто творчості та культури. Місто каштанів і Дніпра. Місто смачної кави і кращого сервісу. Місто, що приймає тебе таким, яким ти є. Як тебе не любити, Києве мій?",- написала Катя, вітаючи столицю з Днем Києва.

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