Як повідомляє Politeka.net, онук покійного хореографа Григорія Чапкіса, молодший син Грега Чапкіса Максим потрапив у страшну аварію. Про це розповіла його мати Ембер в Instagram.





15 травня хлопчик грав з батьком Ембер у дворі будинку. Коли дідові потрібно було їхати на роботу, хлопчик вирішив відвідати друзів, які живуть неподалік. Він захотів покататися на велосипеді, але забув надіти шолом.

По дорозі захотів обігнати на велосипеді авто Діда. Однак, не впоравшись з керуванням і врізався в нього. Дід здав назад і переїхав велосипед. Він був у шоковому стані і подумав, що наїхав на онука. На щастя, чоловік лише пошкодив велосипед.

Онука Чапкіса терміново госпіталізували, в лікарні Максим провів 10 днів. Йому пощастило і він не зламав жодної кістки.

"Всі аналізи і знімки були в нормі. У нього була глибока рана на голові, така жахлива, що було видно його череп. Максиму наклали 20 швів на лобі і сім дужок на потилиці", - повідомила Ембер.

Нагадаємо, син Чапкіса поділився кадром, зробленим незадовго до смерті батька.

Як повідомляла Politeka, син Григорія Чапкіса поділився особистими фото дружини-красуні, з якою живе в США.

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