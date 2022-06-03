Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно повернулася з Америки, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня відповіла на запитання шанувальників і анонсувала благодійні концерти в європейських містах.
На своїй сторінці Злата опублікувала миле фото з автомобіля, на якому позує в стильному образі. Перед камерою вона з'явилася в чорному топі і бежевому піджаку, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж, вона з теплом в очах дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Огневич розповіла про свої гастрольні будні, а також анонсувала концерти в Європі на підтримку ЗСУ та українців.
"Мене запитали: "Чи не втомилася я ще від подорожей?". А я навіть про це не думаю. За стільки артистичних років гастролей, коли дорога займає 12 годин, потім відразу концерт їдемо далі, в інше місто... і так може довго тривати. А тому, уявіть, наскільки я звикла і до спартанських умов, і до кращих, і просто... звикла. Скоро знову вирушаємо на благодійні концерти, цього разу в Європу. Чекайте афішу з датами і містами", - розповіла співачка.
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